Соседи рассказали о заподозренном в педофилии петербургском учителе

Один из соседей рассказал, что видел, как однажды учитель наблюдал из кустов за целующимися подростками.

Соседи петербургского преподавателя ОБЖ, которого заподозрили в приставании к юным школьницам, рассказали о нём "Известиям" некоторые подробности. Входящих в его двери девочек они не видели, но за 20 лет житья в одном дом, поняли, что он "нехороший человек".

Одни только приставания и даже угрозы. У него ещё баба, учительница больная, говорит мне как-то: "Гляди, ходи и оглядывайся" – это за то, что я начинаю замечания делать. пожилая соседка по лестничной площадке

Также и другие соседи возмущены "отвратительным поведением" соседа.

Он постоянно дрелит. Полтора года хреначит, до двух часов ночи будет дрелить, может курить ходить, вонища тут эта. соседка

Живущие этажом выше мужчины также близких отношений со школьным учителем не водили. Но однажды заметили кое-что подозрительное.

Много лет назад видел с балкона, внизу — малолетки типа любовью занимаются. А он из-за кустов сидит и наблюдает. сосед

Днём в соцсетях появилось видео, где неизвестный мужчина обнимает и целует девочку. В мужчине признали 61-летнего учителя ОБЖ, в девочке – ученицу 8 класса, которая якобы уже несколько раз жаловалась директору на приставания учителя. Педагог свою вину отрицает. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Развратные действия".

Фото: скрин из видео / vk.com/spb_primor_today