СК возбудил уголовное дело в отношении учителя, который приставал к школьнице

Уголовное дело расследуется и находится на контроле Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия" в отношении учителя одного из учебных заведений города. К такому решению пришли по итогам доследственной проверки, сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что во время дополнительных занятий мужчина 1959-го года рождения неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия. Девочка учится в 8 классе. Один из таких случаев попал на видео.

На данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

По словам знакомых с ситуацией, школьница сообщала о действиях учителя, но на это не обратили внимание.

Фото: скрин из видео / vk.com/spb_primor_today