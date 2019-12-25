  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
СК возбудил уголовное дело в отношении учителя, который приставал к школьнице
Сегодня, 16:11
107
nadezhda_sib

СК возбудил уголовное дело в отношении учителя, который приставал к школьнице

0 0

Уголовное дело расследуется и находится на контроле Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия" в отношении учителя одного из учебных заведений города. К такому решению пришли по итогам доследственной проверки, сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что во время дополнительных занятий мужчина 1959-го года рождения неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия. Девочка учится в 8 классе. Один из таких случаев попал на видео. 

На данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. 

По словам знакомых с ситуацией, школьница сообщала о действиях учителя, но на это не обратили внимание. 

Фото: скрин из видео / vk.com/spb_primor_today

Теги: развратные действия, уголовное дело, учитель, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии