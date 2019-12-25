Педофил совратил 12-летнюю девочку в автомобиле в Петербурге

Инцидент произошёл в декабре 2019 года.

Полиция Петроградского района проверят сообщение о педофилии. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 7 февраля обратилась 43-летняя петербурженка. Она рассказала, что ещё в декабре прошлого года у дома 3 по улице Куйбышева в автомобиле неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении её 12-летней дочери.

Молодому человеку на вид 19-20 лет, европейский тип лица. Полиция уже изучает видео с домофона и уличной камеры видеонаблюдения.

Педофил облапал школьницу на набережной Матисова канала.

Фото: Piter.TV