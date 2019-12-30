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Педофил облапал школьницу на набережной Матисова канала
Сегодня, 9:24
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Alena_Zinovieva

Педофил облапал школьницу на набережной Матисова канала

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Мужчина прижал девушку к себе и стал касаться ее половых органов.

Сотрудники полиции Красносельского района ищут развратника-педофила, который напал на десятиклассницу среди бела дня. Инцидент произошел около 16 часов на пересечении улицы Катерников и набережной Матисова канала. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как рассказала школьница маме-медику, неизвестный прижал ее к себе и руками стал трогать ее половые органы. Преступник скрылся после того, как девушка начала кричать.

Потерпевшая смогла описать нападающего. Он был 170-175 см ростом, худощавого телосложения, одет в серую куртку с капюшоном,  черные джинсы, серые кроссовки, при себе имел рюкзак и мешок со сменной обувью.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге педофил похитил и изнасиловал в парке 13-летнюю девочку.

Фото: Piter.TV

Теги: педофилия, разврат, совращение несовершеннолетней
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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