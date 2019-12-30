Педофил облапал школьницу на набережной Матисова канала

Мужчина прижал девушку к себе и стал касаться ее половых органов.

Сотрудники полиции Красносельского района ищут развратника-педофила, который напал на десятиклассницу среди бела дня. Инцидент произошел около 16 часов на пересечении улицы Катерников и набережной Матисова канала. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как рассказала школьница маме-медику, неизвестный прижал ее к себе и руками стал трогать ее половые органы. Преступник скрылся после того, как девушка начала кричать.

Потерпевшая смогла описать нападающего. Он был 170-175 см ростом, худощавого телосложения, одет в серую куртку с капюшоном, черные джинсы, серые кроссовки, при себе имел рюкзак и мешок со сменной обувью.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге педофил похитил и изнасиловал в парке 13-летнюю девочку.

Фото: Piter.TV