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В первом сольном клипе сексуальная Настя Каменских жарилась в духовке и варилась в кастрюле

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После распада знаменитого дуэта Потапа и Насти каждый из артистов занялся сольной карьерой. Накануне свет увидел первый клип из сольного проекта Насти.

Накануне, 2 ноября, вышел в свет первый клип Насти Каменской, которая именует себя теперь NK.

Дуэт Потап и Настя не так давно распался, как говорят сами артисты, они взяли паузу в совместном творчестве и занялись сольными карьерами. Каждый из них почувствовал себя более свободными в выборе репертуаров. Появилось время для осуществления всех своих задумок, для которых раньше его не хватало. Первый клип на песню "#этомояночь" обещал стать сексуальным и жарким. Жарким он стал действительно в буквальном смысле, потому как основное действие видеоклипа разворачивается на кухне. Настя в клипе готовит, танцует на столе, залезает в духовку, микроволновку и кастрюлю, нянчит детей и выбирает наряды. Девушка готовится к свиданию.

Когда молодой человек приходит, наконец, в гости, он смотрит на героиню клипа, пробует угощение и предлагает сходить развлечься в оперу. Настя падает в обморок, клип заканчивается.

Режиссером клипа стал известный украинский клипмейкер Алан Бадоев. Мнения зрителей разделились, кто-то из поклонников в полном восторге от премьеры, а кто-то совершенно расстроен из-за неузнаваемости певицы. Сама Настя очень счастлива и в восхищении от работы Бадоева.

 

Видео: YouTube/NKofficial

 

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Категории: Музыка Новости шоу-бизнеса Мировые новости Лента новостей

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