В сети появилось видео свадьбы артистов Потапа и Насти Каменских

В четверг, 23 мая, в сети появилось трогательное видео со свадьбы артистов Потапа и Насти Каменских. Кадры с праздника опубликованы в социальной сети Instagram.
На кадрах видно, как пара обменивается кольцами и целуется. После этого Потап берет Настю на руки и несет сквозь толпу гостей. Окружающие аплодируют им и закидывают рисом.
Известно, что свадьбу сыграли в одном из ресторанов Киева. Торжество проходило в закрытом режиме, поэтому фотографий и видео с мероприятия практически нет.
Однако, артистка все же порадовала фанатов фотографией в свадебном платье.
Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюблённой пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!
написла она
Музыкальный дуэт "Потап и Настя" существует с 2006 года.
Ранее мы сообщали о том, что в сети появился тизер сериал про капитана корабля из "Звёздного пути"
Фото:kamenskux/instagram
Видео:potapynasty/instagram
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