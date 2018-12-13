В сети появилось видео свадьбы артистов Потапа и Насти Каменских

Торжество проходило в закрытом режиме.

В четверг, 23 мая, в сети появилось трогательное видео со свадьбы артистов Потапа и Насти Каменских. Кадры с праздника опубликованы в социальной сети Instagram.

На кадрах видно, как пара обменивается кольцами и целуется. После этого Потап берет Настю на руки и несет сквозь толпу гостей. Окружающие аплодируют им и закидывают рисом.

Известно, что свадьбу сыграли в одном из ресторанов Киева. Торжество проходило в закрытом режиме, поэтому фотографий и видео с мероприятия практически нет.

Однако, артистка все же порадовала фанатов фотографией в свадебном платье.

Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюблённой пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами! написла она

Музыкальный дуэт "Потап и Настя" существует с 2006 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился тизер сериал про капитана корабля из "Звёздного пути"

Фото:kamenskux/instagram

Видео:potapynasty/instagram