В сети появился тизер сериал про капитана корабля из "Звёздного пути"

Шоу станет сиквелом одного из сезонов сериала "Звездный путь: Следующее поколение",

Американская кинокомпании CBS Films опубликовала тизер-трейлер предстоящего фантастического сериала "Untitled Star Trek/Picard Series", в основу которого легла история капитана Жана-Люка Пикара из "Звездного пути". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале компании, однако позднее заблокирован для показа на территории России.

Подробностей сюжета нового проекта пока нет. В тизере зрителям показали виноградники, которые, вероятно, построил капитан "Энтерпрайза" после того, как оставил службу. В конце можно воочию увидеть капитан Пикара, роль которого вновь сыграл актер Патрик Стюарт.

Шоу станет сиквелом одного из сезонов сериала "Звездный путь: Следующее поколение", который транслировался до 1994 году. Создатели не называют точной даты премьеры, однако ожидается, что сериал выйдет на экраны в конце 2019 года.

Ранее в сети появились новые кадры со съемок новой части начно-фантастической саги "Звездные Войны", которая выйдет нга экраны в декабре 2019 года. Также рекомендуем посмотреть первые кадры из предстоящего научно-фантастического боевика "Терминатор: Темные Судьбы".

Видео: CBS