В Колпино переделали песню "У нас на раЁне" и сняли клип про субботник

На подтанцовке бабушки, воспитанники детского сада и тетя Маня.

Жители Колпино переделали песню Потапа и Насти Каменских "У нас на раЁне" и сняли клип про субботник. Видео появилось на официальной странице администрации Колпинского района в соцсети "ВКонтакте".

Ролик посвящен субботнику, который пройдет в Петербурге 20 апреля. В клипе можно увидеть главу района Анатолия Павелия, который разъезжает на синем москвиче по Колпино. Также участие в съемках приняли знаменитые бабушки из социального дома, олимпийский чемпион по фигурному катанию, колпиенец Федор Климов, директор Жилищного агентства Мария Орлова (тетя Маня), сотрудники ЖКС, детсадовцы и школьники.

Клип начинается с песни Ольги Бузовой "Танцуй под Бузову". Она звучит в салоне синего москвича, который везет эвакуатор вместе с "Толей" на борту. В следующей части ролика звучит ремейк песни Потапа и Насти Каменских "У нас на раЁне", и разыгрывается целая история уборки улиц и дворов в Колпино.

Ранее мы писали, что в сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой.

Видео: ВКонтакте / Колпинский район | газета Ижорская перспектива