В сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Ролик был запрещен к показу за "вульгарные" позы певицы.

В сети опубликован запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой на композицию "Айсберг" . Ролик появился на ютуб-канале "Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России".

Песня "Айсберг" вошла в состав шестого альбома примадонны под названием "Ах, как хочется жить", который вышел в 1985 году. Клип на песню был негативно встречен со стороны органов власти СССР и был запрещен к показу за "вульгарные" позы певицы.

Сами пользователи в комментариях к клипу удивились мнительности советских депутатов и написали, что в ролике нет ничего фривольного. "Айсберг" напротив показался им скучным и глупым, а внешний вид певицы и вовсе вызвал смех.

Напомним, что 15 апреля, звезде Российской эстрады исполнилось 70 лет.

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Видео: Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России