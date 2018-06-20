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Вышел трейлер второго сезона "Большой маленькой лжи"

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Второй сезон выйдет на экраны 9 июня.

Телеканала HBO показал трейлер предстоящего второго сезона сериала "Большая маленькая ложь". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале организации.

Сюжет сериала базируется на одноименном романе писательницы Лианы Мориарти. В центре действия пять семьей, чьи дети учатся в одном классе. После загадочного убийства  на благотворительном балу герои оказываются втянуты в расследование трагедии. Изначально проект был задуман как мини-сериал, однако высокие рейтинги проекта побудили боссов канала запустить продолжение.
Главные роли в сезоне сыграли такие звездные актрисы как Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц, Мерил Стрип, Лора Дерн, Шейлин Вудли  и другие. Второй сезон "Большая маленькая ложь" выйдет на экраны 9 июня.

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Видео: HBO

Теги: hbo, большая маленькая ложь, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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