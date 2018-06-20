Вышел первый тизер новых "Звездных войн"

Премьера картины намечена на 19 декабря 2019 года.

В сети появился тизер новой части начно-фантастической саги "Звездные Войны" с подзаголовком " Восхождение Скайуокера". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале Star Wars.

В опубликованном тизере зрителям показали героиню Рей, драку со злодеем Кайло Рена, принцессу Лею, Чубакку и постаревшего Лэндо Калриссиана. В конце ролика фанаты смогли услышать фразу Люка Скайуокера: "Никто не ушел навсегда".

Режиссером новой ленты выступил Джей Джей Абрамс, ранее снявший ленту "Звездные войны: Пробуждение силы". Главные ролик в картине исполнили Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек, Марк Хэмилл и другие.

Премьера картины намечена на 19 декабря 2019 года.

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Видео: Star Wars