Угроза обрушения собора все еще сохраняется.

Настоятель Нотр-Дама допустил, что собор не удастся полностью восстановить. Патрик Шове считает, что "существует 50% вероятность" того, что строительные леса упадут на свод. Специалист заявил, что рано говорить о том, что апрельская угроза миновала, до сих пор конструкция нестабильна. Священнослужитель напомнил, что сейчас здание очень хрупкое.

Оно будет вне опасности, когда мы уберем оставшиеся строительные леса прокомментировал Шове

После этого рабочие проведут оценку аварийного состояния, какое количество материалов понадобится для восстановления. Реконструкция объекта начнется не раньше 2021 года. Мероприятия продлятся в течение трех лет. Только после этого собор можно будет посещать без угрозы для личной безопасности.

Ранее Piter.tv писал о том, что во Франции разгорелся конфликт из-за реставрации сгоревшего Нотр-Дама.

Фото: Pixabay.com

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