Наставник "Тоттенхэма" поздравил игроков загребского "Динамо" с победой

Тренер лично пришел в раздевалку, чтобы поздравить соперников с победой.

Наставник лондонского клуба "Тоттенхэм" Жозе Моуриньо похвалил футболистов загребского "Динамо", которые сыграли в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Моуриньо подверг критике своих футболистов, которые проиграли в гостях со счетом 0:3. Он напомнил, как футболисты одержали победу над загребским "Динамо" в домашнем матче со счетом 2:0. После игры он заверил, что на поле только одна команда отдавала все силы ради победы. Он поаплодировал игрокам загребского "Динамо".

Напомним, что в чемпионате Англии "Тоттенхэм" занимает восьмое место в турнирной таблице.

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