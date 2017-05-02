Водитель знаменитого желтого "Hummer" получил 17 лет в колонии за детское порно и насилие

Скандальный петербуржец обвинен по трем статьям.

Московский районный суд Петербурга приговорил Игоря Смирнова к 17 годам в колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Мужчина отличился сразу в двух своих нездоровых увлечениях: давке чужих машин под своим огромным желтым "Хаммером", который запомнили петербуржцы, и в съемке детского порно.

Как стало известно ранее, Смирнов насиловал собственную дочку и использовал ее в качестве главной героини домашних фильмов для взрослых. Следствие установило целых 18 эпизодов, связанных с грязными поступками. Также не могли без внимания остаться многократные наезды на чужие автомобили, повлекшие значительный ущерб владельцам.

В суде Смирнов полностью признал вину и раскаялся. Теперь он проведет 17 лет в исправительной колонии строгого режима.

А ранее в Волгограде мужчина жестоко убил жену и мать.

Фото: Piter.TV