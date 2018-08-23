Скандально известный водитель "Хаммера" снимал видео для взрослых с трехлетней дочерью

Мужчину будут судить за извращения над малолетней дочерью.

У водителя "Хаммера", который запомнился общественности Петербурга наглым вождением по дворам и улицам города, в квартире обнаружена серия фильмов для взрослых, на которых записала его трехлетняя дочь. Об этом сообщили "Невские новости", ссылаясь на источники в правоохранительных органах. В настоящее время 55-летний Игорь С. задержан по подозрению в домогательстве и сексуальном насилии над ребенком.

Мужчина фиксировал на камеру издевательства над девочкой. В помещении также обнаружены секс-игрушки. За преступления против несовершеннолетней фигуранта дела могут посадить на срок до 20 лет лишения свободы.

Ранее местный житель был известен проездом по улице Хазова 8 мая в неадекватном состоянии. Тогда он не смог разъехаться с "Ленд Ровером". С криками о том, что он депутат, мужчина попытался сдвинуть транспортным средством машину и скрыться с места инцидента. Однако, ему помешали очевидцы, которые вызвали полицию.

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