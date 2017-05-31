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В Петербурге задержали знаменитого владельца желтого "Хаммера" по подозрению в растлении малолетних
Сегодня, 21:47
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IRINA_CHALKINA
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В Петербурге задержали знаменитого владельца желтого "Хаммера" по подозрению в растлении малолетних

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Мерзкую видеозапись с мужем и своей маленькой дочерью нашла жена владельца этого автомобиля.

Вечером 21 августа, в Петербурге задержали 55-летнего Игоря Смирнова, которого подозревают в растлении своей маленькой дочери. Сообщает "Фонтанка". 

Следователи Московского района взяли под стражу мужчину после того, как его жена принесла в полицию видеозапись, на которой тот играет во "взрослую любовь" с дочкой. Супруга Смирнова, нашла домашнее видео в компьютере. 

После такого доказательства мужчине ничего не оставалось, как признать свою вину. Обвиняемый сообщил следователям, что когда он переодевал дочку, то в нем возникало желание. 

В семье есть не только дочь, поэтому следователи поехали в квартиру к Смирновым с обыском. В СК есть опасения, что мужчина коснулся не только малышки. 

Игорь Смирнов известен в Петербурге прежде всего, как агрессивный водитель желтого "Хаммера" . Он ни раз попадал в поле зрения СМИ. 

Фото: Pixabay

 

 

Теги: насилие над детьми , петербург владелец желтого хаммера , следственный комитет по санкт-петербургу
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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