В Петербурге задержали знаменитого владельца желтого "Хаммера" по подозрению в растлении малолетних

Мерзкую видеозапись с мужем и своей маленькой дочерью нашла жена владельца этого автомобиля.

Вечером 21 августа, в Петербурге задержали 55-летнего Игоря Смирнова, которого подозревают в растлении своей маленькой дочери. Сообщает "Фонтанка".

Следователи Московского района взяли под стражу мужчину после того, как его жена принесла в полицию видеозапись, на которой тот играет во "взрослую любовь" с дочкой. Супруга Смирнова, нашла домашнее видео в компьютере.

После такого доказательства мужчине ничего не оставалось, как признать свою вину. Обвиняемый сообщил следователям, что когда он переодевал дочку, то в нем возникало желание.

В семье есть не только дочь, поэтому следователи поехали в квартиру к Смирновым с обыском. В СК есть опасения, что мужчина коснулся не только малышки.

Игорь Смирнов известен в Петербурге прежде всего, как агрессивный водитель желтого "Хаммера" . Он ни раз попадал в поле зрения СМИ.

Фото: Pixabay