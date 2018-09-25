Завершено расследование смерти восьмерых пациентов в больнице Петербурга

После приема смертельного бария в 2022 году также пострадали еще 44 пациента.

В Санкт-Петербурге следователи завершили расследование дела о врачах городской больницы. Зимой 2021-2022 годов по их халатности скончались восемь человек, пострадали еще 44 пациента. Все из-за приема препарата, не предназначенного для медицинских целей.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Санкт-Петербургу в настоящее время головное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Следствие квалифицирует случившееся как халатность медиков, повлекшую смерть более двух лиц.

"Следствием установлено, что работники Городского консультативно-диагностического центра, расположенного на улице Сикейроса, приняли в больницу поставку сульфата бария, не предназначенного для использования в медицинских целях. В ходе расследования правоохранители допросили более 150 свидетелей, провели свыше 60 различных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и химические" пресс-служба Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу

Обвинение предъявлено заместителю главврача по медицинской части и заведующей отделом лучевой диагностики. В отношении главного врача клиники и его заместителя по лечебной и экспертной работе материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

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