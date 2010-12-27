В Волгограде мужчина убил жену и мать, а затем отрезал им головы

Мужчина в сильном опьянении в пылу ссоры зарезал жену и вмешавшуюся мать.

В Волгограде пьяный мужчина зарезал в пылу ссоры жену и свою мать, а после убийства отрезал обоим головы.

Следственные органы России по Волгоградской области сообщают, что рано утром 31 октября в правоохранительные органы поступило сообщении о двойном убийстве. В одной из квартир по улице Розы Люксембург 38-летний мужчина в сильном алкогольном опьянении поссорился с 41-летней женой. Разнимать их прибежала 63-летняя мать мужчины. В один из моментов мужчина схватил нож и зарезал жену и мать. После чего он отрезал обеим жертвам головы.

После содеянного мужчина позвонил приятельнице и рассказал о том, что совершил. Знакомая прибежала в квартиру, где произошло двойное убийство, убедилась, что мужчина не врал, и вызвала полицию.

В настоящее время мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц".

Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. СУ СК РФ по Волгоградской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня ранее: Опубликовано видео с места убийства бывшего мэра Киселевска.

Фото: Рixabay