Полицейские задержали в Петербурге подозреваемых в изготовлении детского порно

Один из злоумышленников раньше работал в органах опеки и попечительства.

Петербургские полицейские подозревают трех мужчин в изготовлении фильмов для взрослых с участием детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Подозреваемых задержали в Петербурге, Ленобласти и Москве. Сейчас стражи порядка проверяют информацию о "бизнесменах" 1966, 1967 и 1978 годов рождения. Известно, что один из них ранее работал в органах опеки и попечительства. Против злоумышленников возбудили уголовное дело "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов" и "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов".



По версии следователей, еще в 2014 году приятели вступили в сговор и организовали порностудию, в которой они снимали 7-летнего ребенка. Они предполагают, что злоумышленники делали фотографии с обнаженным школьником.



В ходе проведения обысков изъяты предметы и документы, необходимые для расследования уголовного дела. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv