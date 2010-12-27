Американка нашла свою 15-летнюю дочь пропавшую год назад на порносайте

Женщина зашла на известный порносайт и увидела фото и видео с участием своей несовершеннолетней дочери.

15-летняя девочка была почти год в розыске, и нашлась на порносайте.

Около года назад в США ушла из дома и не вернулась 15-летняя девочка-подросток. Ребенка искали по всей стране среди живых и мертвых, но результаты были безутешны. В один из дней мать пропавшей девушки зашла на порносайт и увидела там свою дочь.

Женщина сообщила о своей находке в полицию. Правоохранители обнаружили в сети более 60 фото и видео с участием данной девушки. Продавец из магазина опознал мужчину, который снимался в ролике со школьницей. Им оказался 30-летний мужчина из соседнего города.

За домом установили наблюдение. Вскоре мужчину увидели в компании с пропавшей девушкой. Он был задержан. Подросток призналась, что мужчина занимался с ней сексом на камеру, а также, что она была беременна от него. Мужчина возил девочку в клинику, где ей сделали аборт.

Фото: Рixabay