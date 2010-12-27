Нашлись родители "потеряшки" с проспекта Героев

Мат привлекли к уголовной ответственности.

Нашлись родители маленькой девочки, которую нашли в порванной одежде на проспекте Героев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Так как она сама не смогла объяснить, где живет, сотрудникам полиции пришлось отправить ее в детскую больницу и заняться поиском родителей. Родителей удалось найти довольно быстро. Мать "потеряшки" привлекли к административной ответственности по статье "неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Девочка уже находится с родителями и ее здоровью и состоянию ничего не угрожает.



Ранее мы сообщали, что в Дагестане более 50 детей отравились в лагере.

Фото: pixabay.com