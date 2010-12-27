Маленькую девочку в порванной одежде нашли на проспекте Героев

Ребенка увидели 14 августа у подъезда дома № 26/2 по проспекту Героев.

Полиция Красносельского района ищет родителей маленькой девочки, обнаруженной на улице без взрослых. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Ребенка увидели 14 августа у подъезда дома № 26/2 по проспекту Героев. Девочка сообщила правоохранителям, что ей 4 года и ее зовут Фатима. Малышка была одета в светло-бирюзовую рубашку, в рваные штаны от пижамы розового цвет и синие тряпочные тапочки. Своего адреса Фатима не помнила, и показать дом не смогла.

Сейчас девочка находится в Детской больнице № 5 им. Филатова.

Ранее сообщалось, что на Невском проспекте нашелся сбежавший от отца 11-летний житель Китая.

Фото: pixabay.com