На Невском проспекте нашелся сбежавший от отца 11-летний житель Китая

Мальчик целый час гулял по центру Петербурга в одиночестве.

Сотрудники Росгвардии нашли на Невском проспекте 11-летнего китайца, который убежал от отца. Мальчик потерялся и целый час бродил по центру Петербурга в одиночестве. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

В пятницу, 13 июля в 15:40 в правоохранительные органы обратился житель Китая. Он заявил, что потерял своего 11-летнего сына на Невском проспекте. По словам отца, мальчик поругался с ним и убежал. Приметы ребенка были переданы всем дежурным нарядам. Спустя час непослушный сын нашелся, и был передан отцу.

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