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Петербургская полиция помогла индийцу найти пять стаканов с символикой ФИФА
Вчера, 16:54
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Alena_Zinovieva
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Петербургская полиция помогла индийцу найти пять стаканов с символикой ФИФА

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Болельщик оставил сувениры в вагоне поезда "Красная стрела".

Сотрудники транспортной полиции Петербурга помогли жителю Индии найти пять стаканов с символикой ФИФА. Болельщик обратился за помощью к правоохранительным органам сегодня днем. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Иностранный болельщик рассказал, что забыл сувениры в вагоне поезда "Красная стрела". Они дороги ему как память о матчах ЧМ-2018. Стражам порядка понадобилось несколько минут, чтобы найти стаканы. Они связались с начальником поезда. Мужчина сообщил, что сдал их в камеру хранения забытых вещей. Хозяина тут же оповестили о местонахождении пропажи.

Ранее мы писали, что болельщик из Пакистана потерял  водном из баров Петербурга 670 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com

Теги: житель индии , потерял сувениры , стаканы с символикой фифа , транспортная полиция
Категории: Лента новостей Новости СПб

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