За полчаса нашли пропавшего 3-летнего мальчика с самокатом в Кудрово

Через полчаса ребенка нашли на Каштановой аллее

В воскресенье, 12 сентября, в Невском районе Петербурга росгвардейцы нашли пропавшего трехлетнего мальчика за полчаса. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Накануне вечером, 11 сентября, малыш гулял с мамой на проспекте Строителей в Кудрово и уехал от нее на самокате. Женщина обратилась в полицию и сообщила, что ребенок уехал далеко вперед, пока он не потерялся из виду. В 17:26 сообщение передали в центр управления, а оттуда и всем дежурным нарядам. Через полчаса ребенка нашли на Каштановой аллее. Мальчик подходил по описанию и гулял без взрослых. Малыш не пострадал.

Ранее прокуратура проверит информацию об издевательствах над ребенком в петербургской больнице.

Фото: Unspalsh / Arseny Togulev