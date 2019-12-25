  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За полчаса нашли пропавшего 3-летнего мальчика с самокатом в Кудрово
Сегодня, 15:06
57
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

За полчаса нашли пропавшего 3-летнего мальчика с самокатом в Кудрово

0 0

Через полчаса ребенка нашли на Каштановой аллее

В воскресенье, 12 сентября, в Невском районе Петербурга росгвардейцы нашли пропавшего трехлетнего мальчика за полчаса. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Накануне вечером, 11 сентября, малыш гулял с мамой на проспекте Строителей в Кудрово и уехал от нее на самокате. Женщина обратилась в полицию и сообщила, что ребенок уехал далеко вперед, пока он не потерялся из виду. В 17:26 сообщение передали в центр управления, а оттуда и всем дежурным нарядам. Через полчаса ребенка нашли на Каштановой аллее. Мальчик подходил по описанию и гулял без взрослых. Малыш не пострадал. 

Ранее прокуратура проверит информацию об издевательствах над ребенком в петербургской больнице.

Фото: Unspalsh / Arseny Togulev

Теги: потерялся мальчик, ребенок, самокат
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии