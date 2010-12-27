В Дагестане более 50 детей отравились в лагере

На данный момент, все госпитализированы.

Около 50 детей отравились в детском лагере в Дагестане. Об этом 13 августа сообщает РИА "Новости".

На данный момент, все дети госпитализированы. Выясняется причина отравления.

По предварительным данным, госпитализированы более 50 детей. В данный период они находятся в стационаре с острой кишечной инфекцией, проводится эпидемиологическое расследование, на месте работают специалисты Роспотребнадзора. Собеседник агенства РИА "Новости".

Сотрудник Роспотребнадзора сообщил, что все дети поступили из спортивного лагеря "Спартак", находившегося в населенном пункте Хучада Шамильского района Дагестана. По данным Роспотребнадзора, на территории лагеря отдыхали около 200 детей.

Ранее Piter.TV писал о том, что в Выборгском районе Ленобласти отравились более 100 военнослужащих.

Фото: pixabay.com