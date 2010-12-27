В Выборгском районе Ленобласти отравились более 100 военнослужащих

Командование Западного военного округа (ЗВО) факт отравления или вспышки заболевания отрицают.

В воинской части № 025111 в поселке Каменка более ста человек обратились с жалобами на температуру, боли в животе, тошноту и диарею. Об этом сообщается на портале "Солдатские матери Санкт-Петербурга".

Сын попал в армию около месяца назад, жаловаться на еду он и его сослуживцы начали в августе, кто-то из призывников вообще не мог есть. Отец срочника

Одна из матерей рассказала, что многие родители умалчивают о жалобах их детей, чтобы в часть не приехали с множественными проверками и срочникам не стало еще тяжелее служить. На фотографиях, которые прислылали родителям, видно, что больным не хватает места и матрасы растелены на полу.

Продолжаем собирать информацию. Готовим обращение в ЗВО и военную прокуратуру. Антон Щербак, юрист

В пресс-службе Западного военного округа не подтвердили информацию о массовом отравлении или росте заболеваемости. Но для достоверной проверки в часть отправили эпидемиолога.

На прошлой неделе во время круиза на теплоходе "Лунная соната" отравилось около 50 человек.

Фото: портал "Солдатские матери Санкт-Петербурга"