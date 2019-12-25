Щит "Надежда" дошёл до будущей станции "Каменка"

Всего "Надежда" должна пройти 4600 метров.

В Петербурге продолжается строительство нового участка Невско-Василеостровской линии метро. Двухпутный комплекс "Надежда" выполняет проходку в точном соответствии с графиком и вышел к месту будущей станции "Каменка". По пути машина уже миновала "Богатырскую" и прошла под Западным скоростным диаметром, рассказал портал "Строительный Петербург".

На сегодняшний день комплекс прошел 2065 колец из 2555 предусмотренных проектом (почти 4 километра тоннеля). Всего "Надежда" должна пройти 4600 метров. Щит весит 1600 тонн, а его диаметр — 10,56 м. Такой формат позволяет строить сразу двухпутный тоннель, что ускоряет работы: поезда в нём будут идти в одном общем пространстве, а платформы будущих станций разместятся по бокам.

После завершения проходки станции "Каменка" щит направится к демонтажному котловану. Вестибюли двух новых станций появятся в Приморском районе: "Богатырская" — на пересечении Туристской и Богатырского проспекта, "Каменка" — на углу Комендантского и Шуваловского. В перспективе "Каменка" станет пересадочным узлом и соединит Невско-Василеостровскую линию с Фрунзенско-Приморской.

Фото: Telegram / Метрострой Северной Столицы – мы строим метро