В воинской части поселка Каменка не было массового отравления

В медицинский пункт обратились 8 человек.

Ранее на сайте "Солдатские матери Санкт-Петербурга" и в ряде других СМИ появилась информация о массовом отравлении в воинской части Ленинградской области. Информация оказалась опровергнута пресс-службой Западного военного округа.

В медицинский пункт воинской части, находящейся в Каменке Выборгского района, обратились 8 военнослужащих с признаками легкого кишечного расстройства. Все они ели майонез, купленный за пределами территории воинской части. Всем оказали необходимую помощь и лекарства, госпитализировать никого не потребовалось.



В настоящее время военнослужащие выполняют служебные обязанности в соответствие с распорядком дня.

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