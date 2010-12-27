В воинской части поселка Каменка не было массового отравления

Ранее на сайте "Солдатские матери Санкт-Петербурга" и в ряде других СМИ появилась информация о массовом отравлении в воинской части Ленинградской области. Информация оказалась опровергнута пресс-службой Западного военного округа.
В медицинский пункт воинской части, находящейся в Каменке Выборгского района, обратились 8 военнослужащих с признаками легкого кишечного расстройства. Все они ели майонез, купленный за пределами территории воинской части. Всем оказали необходимую помощь и лекарства, госпитализировать никого не потребовалось.
В настоящее время военнослужащие выполняют служебные обязанности в соответствие с распорядком дня.
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