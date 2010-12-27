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В воинской части поселка Каменка не было массового отравления
Сегодня, 13:57
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nastya960
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В воинской части поселка Каменка не было массового отравления

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В медицинский пункт обратились 8 человек.

Ранее на сайте "Солдатские матери Санкт-Петербурга" и в ряде других СМИ появилась информация о массовом отравлении в воинской части Ленинградской области. Информация оказалась опровергнута пресс-службой Западного военного округа.

В медицинский пункт воинской части, находящейся в Каменке Выборгского района, обратились 8 военнослужащих с признаками легкого кишечного расстройства. Все они ели майонез, купленный за пределами территории воинской части. Всем оказали необходимую помощь и лекарства, госпитализировать никого не потребовалось. 

В настоящее время военнослужащие выполняют служебные обязанности в соответствие с распорядком дня. 

Фото: pixabay.com

Теги: выборгский район , каменка , ленобласть
Категории: Лента новостей Выборг

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