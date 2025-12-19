По итогам года общая численность населения страны составила почти 1,4 млрд человек.

Население Китая сократилось на 3,39 млн человек за 2025 год. Об этом следует из данных Государственного статистического управления Китая.

По итогам минувшего года рождаемость в стране составила 7,92 млн человек. При этом число смертей достигло отметки 11,31 млн человек. Отмечается, что смертность составила 8,04 на тысячу человек. Показатель рождаемости составил 5,63 на тысячу человек. В управлении подчеркнули, что естественный прирост населения Китая составил -2,41 на тысячу человек.

Также сообщается, что по итогам года общая численность населения страны составила почти 1,4 млрд человек. Количество мужчин (716 млн) превышает количество женщин (688 млн). В возрастном распределении 60,6% составляет население трудоспособного возраста (16–59 лет).

Ранее мы сообщали, что Китай прекратил импорт электроэнергии из России.

Фото: pxhere.com