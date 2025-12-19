Население Китая сократилось на 3,39 млн человек за 2025 год. Об этом следует из данных Государственного статистического управления Китая.
По итогам минувшего года рождаемость в стране составила 7,92 млн человек. При этом число смертей достигло отметки 11,31 млн человек. Отмечается, что смертность составила 8,04 на тысячу человек. Показатель рождаемости составил 5,63 на тысячу человек. В управлении подчеркнули, что естественный прирост населения Китая составил -2,41 на тысячу человек.
Также сообщается, что по итогам года общая численность населения страны составила почти 1,4 млрд человек. Количество мужчин (716 млн) превышает количество женщин (688 млн). В возрастном распределении 60,6% составляет население трудоспособного возраста (16–59 лет).
Фото: pxhere.com
