Тара Рид оценила негативные процессы, которые сейчас происходят на территории США.

Бывшая помощница американского президента Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид считает, что населению США надоела русофобская политика Вашингтона. Соответствующее заявление иностранка сделала в ходе выступления на пресс-конференции в центре МИА "Россия Сегодня".

Американскому народу очень надоело слушать про русофобию, и опросы показывают, что американцы не поддерживают эту опосредованную войну, которую ведут США и НАТО… В Вашингтоне проводятся демонстрации против войн, люди протестуют против всех тех средств, которые тратятся на оборонный бюджет. Тара Рид, американка

Жительница США добавила, что из-за сложившейся ситуации экономическая система страны находится в состоянии свободного падения, разваливается дороги и инфраструктура, а уровень инфляции скаканул до показателя в 40 процентов. Тара Рид добавила, что в настоящее время в стране фиксируется рекордное количество бездомных на улицах. По м мнению журналистки, высказывания сенатора-республиканца Линдси Грэма являются "отождествлением зла". Речь идет о заявлении политика о том, что россияне "умирают" в результате "самой удачной" траты денег Белого дома на военную поддержку ВСУ.

В Госдуме пообещали помочь с российским гражданством экс-помощнице Байдена.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"