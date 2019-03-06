Народная милиция ДНР сообщила об освобождении Новоселовки

Народная милиция ДНР сообщила в своем Telegram-канале об освобождении поселка Новоселовка от украинских боевиков.
В опубликованном сообщении отмечается, что подразделения Народной милиции республики совместно с Вооруженными силами России зачистили поселок от пехоты националистических батальонов. Противник отступил, однако продолжает разрушать поселок артиллерией и реактивными снарядами.
Также в пресс-службе Народной милиции ДНР отметили, что поселок почти полностью уничтожен, а следы пребывания нацистов встречаются почти в каждом доме.
Ранее Пушилин заявил, что предприятия, выделявшие деньги нацбатам, перейдут в собственность ДНР.
Видео: Telegram / Народная милиция ДНР
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