Народная милиция ДНР сообщила об освобождении Новоселовки

Поселок почти полностью уничтожен, а следы пребывания нацистов встречаются почти в каждом доме.

Народная милиция ДНР сообщила в своем Telegram-канале об освобождении поселка Новоселовка от украинских боевиков.

В опубликованном сообщении отмечается, что подразделения Народной милиции республики совместно с Вооруженными силами России зачистили поселок от пехоты националистических батальонов. Противник отступил, однако продолжает разрушать поселок артиллерией и реактивными снарядами.

Также в пресс-службе Народной милиции ДНР отметили, что поселок почти полностью уничтожен, а следы пребывания нацистов встречаются почти в каждом доме.

Ранее Пушилин заявил, что предприятия, выделявшие деньги нацбатам, перейдут в собственность ДНР.

Видео: Telegram / Народная милиция ДНР