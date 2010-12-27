Народная милиция ЛНР: Киев и Луганск развели вооружения в Золотом

Военные объявили о завершении операции.

Представители народной милиции на территории ЛНР заявили о завершении развода войск. Они объяснили, что военные и боевая техника больше не находятся вблизи пункта Золотое. Обязательства по минским соглашениям выполнили как киевские представители, так и жители Луганска.

По словам специалистов, за 31 октября противник трижды нарушал режим прекращения огня. Обстрелу подверглись населенные пункты во Фрунзе (дважды), и Логиново. Сведений о пострадавших нет, данные о разрушениях уточняются.

В ЛНР призывают ОБСЕ обратить внимание на то, что Киев размещает вооружение на приграничных территориях. Технику видели около жилого массива Золотое-3, Попасной, Катериновке и Новозвановке. Европейских дипломатов просят вмешаться и оказать давление целью обеспечить недавно достигнутое перемирие.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил в Донбассе.

Фото: Pixabay.com

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