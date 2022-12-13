Глава СВР рассказал о стремлении контактировать с европейцами, не согласными со внешней политикой США и действующих политиков в Европе.

Глава Службы разведки России Сергей Нарышкин заявил об отсутствии у Европы единой позиции по поводу украинского конфликта, чего от политиков добиваются американцы. В ходе круглого стола, посвященного 80-летию годовщине победы в Сталинградской битвы, эксперт объяснил, что часть граждан Франции принимает непосредственное участие в боевых действиях на Донбассе как его добровольные защитники.

Сегодня общественное мнение в Европе отнюдь не так монолитно, как хотелось бы Вашингтону. Присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса и наша сегодняшняя встреча служат тому наглядным подтверждением. Сергей Нарышкин, глава СВР

Сергей Нарышкин поблагодарил иностранного гостя, внука французского генерала Шарля де Голля Поля за визит в Москву и подчеркнул, что сегодня России важно поддерживать контакты с европейской общественностью, которая не согласна с политикой Вашингтона и попытками стран коллективого Запада переписать историю Второй мировой войны.

Нарышкин: Запад использует конфликты на границах СНГ, чтобы ослабить Россию.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"