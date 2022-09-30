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Нарышкин: Запад использует конфликты на границах СНГ, чтобы ослабить Россию

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Глава российской службы внешней политики Сергей Нарышкин считает, что Запад использует конфликты на границах СНГ для того, чтобы ослабить Россию. Об этом специалист упомянул во время брифинга с журналистами на полях заседания руководителей разведывательных управлений и Советов безопасности СНГ в Москве. Чиновник уверен в том, что постсоветское пространство является критически важным объектом для коллективного Запада, поэтому именно там НАТО и США пытаются проводить дестабилизационную политику.

Насколько они эффективны? Я бы так сказал: Запад, США, используют эти конфликты, для того чтобы ослабить Россию, попытаться разрушить или ослабить СНГ.

Сергей Нарышкин, глава СВР

Глава СВР Нарышкин: у России есть данные о роли Запада во взрывах на "Северных потоках".

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: запад, разведка, санкции, свр, сергей нарышкин, снг
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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