Глава СВР Нарышкин: у России есть данные о роли Запада во взрывах на "Северных потоках"

Ситуацию в Балтийском море в РФ считают террористическим актом.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин объявил о том, что у Москвы есть данные о роли Запада во взрывах на "Северных потоках" в акватории Балтийского моря. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами на брифинге, проводимом на полях заседания СВР и Советов безопасности СНГ. Произошедшее с трубопроводами эксперт охарактеризовал как террористические акты.

У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этого террористического акта. По-моему, Запад делает все, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов. Сергей Нарышкин, глава СФР РФ

Напомним, что на текущий момент в России ведется расследование в связи со взрывами на газопроводах. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 361 УК РФ. Ситуация контролируется Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом РФ.

Глава Минэнерго Швеции считает, что за ЧП на "Северных потоках" стоит государство.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live