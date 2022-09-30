Глава Минэнерго Швеции считает, что за ЧП на "Северных потоках" стоит государство

Хашаяр Фарманбар назвал ситуацию на трубопроводах "преднамеренными действиями".

Глава шведского министерства по энергетике считает, что за чрезвычайным происшествием на "Северных потоках" стоит государство. Соответствующей информацией Хашаяр Фарманбар поделился во время брифинга с местными журналистами во время своего прибытия на экстренное заседание в Брюссель. Его страна не сомневается в том, что речь идет об умышленном повреждении энергетической инфраструктуры Евросоюза, за которым могут стоять власти некого государства.

Весьма вероятно, что это было сделано преднамеренно, а не случайно, и очень маловероятно, что это было сделано кем-либо, кроме как государством. Хашаяр Фарманбар, глава Минэнерго Швеции

Чиновник из профильного ведомства подчеркнул, что власти Швеции проводят тщательное расследование произошедшего. Чиновники принимают меры по обеспечению страны энергетическими ресурсами и повышению надежности таких поставок в регион.

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Фото и видео: European Commission