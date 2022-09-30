Кадри Симсон: Евросоюз должен ввести потолок цен на весь импорт российского газа

Еврокомиссар объяснила, почему не дается прийти к соглашению в ЕС.

В ЕК заявили, что Евросоюз должен ввести потолок цен на весь импорт российского газа. Об этом во время своего прибытия на встречу глав европейских энергетических министерств в Брюсселе журналистам сообщила профильный еврокомиссар Кадри Симсон. Чиновница заметила, что этот вопрос важен в связке с украинским кризисом и действиями Вооруженных сил РФ в ходе СВО. При этом ЕК полагает, что введение ограничения стоимости на сжиженный природный газ (СПГ) приведет к подрыванию энергетической безопасности региона.

Ответ ясен: нам нужен потолок на весь российский газ. Кадри Симсон, еврокомиссар

На вопрос местных журналистов о том, почему так сложно и долго дается чиновникам Евросоюза решение о введении потолка цен на российский газ, Кадри Симсон объяснила, что проблема связана с ожиданием различных стран-участниц с презентацией идей Еврокомиссии. Она призвала коллег из ЕК искать решение, которое будет способно удовлетворить интересы всех стран региона. Вопрос введения потолка цен на энергоресурсы будет обсуждаться на экстренном мероприятии.

Еврокомиссар Симсон: министры энергетики ЕС не согласовали лимит цен на газ из России.

Фото и видео: European Commission