Глава СВР напомнил о гнусных вещах, которые позволили себе недружественные страны.

Вероятность новых антироссийских провокаций из-за поражений стран коллективного Запада на Украине очень высока. При этом не следует ждать от них большого эффекта. Такое заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Чиновник заметил, что региональный кризис показывает множество примеров того, что международные союзники киевского режима, включая Великобританию и США, готовы идти на гнусные вещи ради изменения хода событий в пользу своих национальных интересов.

Я хотел бы подчеркнуть, что действие таких провокаций и их продолжительность очень кратковременны, тем более что в нашем современном мире любая тайная информация, в том числе и ложь, очень быстро становится явной. Сергей Нарышкин, глава СВР

В качестве примера своих слов Сергей Нарышкин напомнил о трагедии со сбитым украинскими вооруженными силами малайзийский "Боинг", ситуацию в Буче киевского режима. Он также напомнил о том, что в апреле 2022 года армия киевского режима нанесла ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске и Запад моментально обвинил в этом Москву. Однако очень быстро мировой общественностью стало понятно, что речь идет о ракете, которая принадлежала ВСУ.

Нарышкин рассказал об усталости людей на Западе от Украины.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости