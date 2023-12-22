  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:01
70
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Нарышкин рассказал об усталости людей на Западе от Украины

0 0

Глава СВР рассказал о том, зачем Запад говорит об "агрессии" России.

Результаты закрытых социологических опросов в странах коллективного Запада показывают, что местное население в регионе уже устало от украинского кризиса и не верит в победу Киева над Россией. Они не понимают, почему европейские граждане должны страдать. Такое заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Чиновник заверил СМИ, что политические элиты недружественных стран используют распространенный прием - предпринимают попытки убедить население в возможности развязывания Москвой агрессии.

Мало кто верит в возможность одержать победу над Россией и мало кто видит целесообразность оказания просто колоссальной финансовой помощи банде Зеленского.

Сергей Нарышкин, глава СВР

Нарышкин: Запад пытается заставить Россию отказаться от целей СВО.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: запад, разведка, свр, сергей нарышкин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии