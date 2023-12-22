Глава СФР оценил внешние планы недружественных стран.

Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о том, что страны коллективного Запада, высказываясь о якобы планах нападения России на НАТО, пытается на самом деле запугать Москву перспективой прямого вооруженного конфликта с Североатлантическим военным альянсом. Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью с журналистами "РИА Новостей". Он пояснил, что недружественные государства хотят заставить руководство в Кремле отказаться от целей проведения специальной операции, однако этого не произойдет.

Подобные заявления Запада Сергей Нарышкин информационной войной против России, которая предназначена оправдать нынешнюю гибридную агрессию. В СВР полагают, что речь также идет об умышленной демонстрации воинственности и мобилизационной готовности. За счет этого противники пытаются давить на российские власти.

Нарышкин рассказал об абсурдности борьбы с RT и Sputnik.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости