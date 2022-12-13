Нарышкин: страны глобального Юга разделяют принципы России в межгосударственных отношениях

Глава СВР России рассказал о позиции Москвы в регионе.

Китай, Индия, Иран, аравийские монархии и другие страны глобального Юга разделяют российские принципы в межгосударственных отношениях. Соответствующее заявление в рамках выступления на международной встрече высоких представителей по безопасности сделал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По мнению аналитика, Москва может удовлетворить запрос стран Африки на роль гаранта по безопасности.

Растет запрос на надежных гарантов безопасности, которые могут предложить сотрудничество на выгодной, а главное, равноправной и неидеологизированной основе. Именно такую помощь, в том числе в обеспечение военно-политической, продовольственной и энергетической безопасности предлагает африканским государствам Россия. Сергей Нарышкин, глава СВР РФ

Нарышкин: США используют военную базу Эт-Танф для подготовки диверсий против России.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live