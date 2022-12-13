Нарышкин: США используют военную базу Эт-Танф для подготовки диверсий против России

Глава СФР рассказал о том, что американские военные оккупировали часть территории Сирии.

Американская военная база Эт-Танф, расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, используется военными США для подготовки боевиков "Исламского государства" (запрещенного на территории России террористического движения) для проведения международных диверсий, в том числе - и на территории регионов РФ. Соответствующее заявление в рамках выступления на международной встрече высоких представителей по безопасности сделал глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По нашей информации, американская военная база Эт-Танф, расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, используется для подготовки боевиков к осуществлению диверсионно-террористических акций, причем не только на сирийской территории, но теперь еще и в регионах России. Сергей Нарышкин, глава СВР России

Сергей Нарышкин обратил внимание коллег на тот момент, что в Вашингтоне по-прежнему сохраняют свое незаконное военное присутствие на северо-востоке Сирии. Глава СВР добавил, что таким образом американцы оккупируют часть суверенного государства на Ближнем Востоке и оказывают на Дамаск политику ограничений, которое препятствует восстановлению страны.

Нарышкин заявил, что Запад покушается на само человеческое естество.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live