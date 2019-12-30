В список попали герои СССР и РФ.

Сергей Нарышкин рассекретил имена семи разведчиков-нелегалов. К данной категории относятся шпионы, работающие в другой стране под видом ее гражданина. Об этом специалист заявил во время пресс-конференции.

Все представленные лица являются Героями СССР или России. Они внесли вклад в обеспечение безопасности своего государства. Эти граждане являлись сотрудниками особого резерва Службы внешней разведки. В списке значатся Юрий Шевченко, Евгений Ким, Михаил Васенков, Владимир Лохов и Виталий Нуйкин. Присутствует также семейная пара - Виталий и Тамара Нетыкса.

Еще в декабре 2019 года глава Службы внешней разведки заявил о планах в преддверии юбилея ведомства. СВР официально заявила о намерениях раскрыть имена своих работников. Не все из них живы на данный момент.

Ранее Piter.tv писал о том, что директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади.