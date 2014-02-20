Нарышкин: против РФ и Белоруссии используются элементы гибридной войны

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в отношении России и Белоруссии применяются элементы гибридной войны со стороны Запада. Об этом пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что Москва не собирается мириться с подобными действиями, особенно если они угрожают суверенитету обеих стран.
Это, конечно, все элементы гибридной войны, агрессивные действия. Термин "недружественные шаги" - очень мягкий.
Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России
По его словам, такие недружественные действия в отношении России и Белоруссии осуществляются вне рамок международного права. Из-за этого, считает Нарышкин, у граждан РФ и РБ стран с каждым днем растет недовольство по поводу политики западных стран.
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Фото: kremlin.ru
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