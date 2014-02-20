  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нарышкин: против РФ и Белоруссии используются элементы гибридной войны
Сегодня, 16:41
49
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Нарышкин: против РФ и Белоруссии используются элементы гибридной войны

0 0

По его словам, власти не собираются мириться с подобными действиями.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в отношении России и Белоруссии применяются элементы гибридной войны со стороны Запада. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что Москва не собирается мириться с подобными действиями, особенно если они угрожают суверенитету обеих стран.

Это, конечно, все элементы гибридной войны, агрессивные действия. Термин "недружественные шаги" - очень мягкий.

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России

По его словам, такие недружественные действия в отношении России и Белоруссии осуществляются вне рамок международного права. Из-за этого, считает Нарышкин, у граждан РФ и РБ стран с каждым днем растет недовольство по поводу политики западных стран.

Ранее Венедиктов поспорил с Захаровой об иноагентах на ПМЭФ-2021.

Фото: kremlin.ru

Теги: белоруссия, гибридная война, россия, сергей нарышкин
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии