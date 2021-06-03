Венедиктов поспорил с Захаровой об иноагентах на ПМЭФ-2021

По его мнению, журналисты боятся проявить себя, так как опасаются быть признанными иностранными агентами.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов поспорил с официальным представителем Министерства иностранных дел РФ Марией Захаровой на Петербургском международном экономическом форуме.

Предметом спора стала тема СМИ-иноагентов. Журналист заявил, его коллеги по цеху боятся проявить себя, так как не хотят быть признанными иностранными агентами. Захарова отметила, что данные меры были приняты зеркально, так как в США российских представителей СМИ притесняют, не пускают на брифинги и отказываются отвечать на их вопросы.

В Париже, к примеру, наши журналисты получают приглашение, аккредитуются, но когда приходят на мероприятие, их просто не пускают. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

На это главный редактор "Эха Москвы" предложил Захаровой перестать смотреть на Запад и переключить свое внимание на российские реалии. По мнению Венедиктова, в настоящее время закон об СМИ-иноагентах не работает должным образом.

Я, прежде всего, как нормальный гражданин, критикую свое правительство, а не правительство США, Люксембурга, Замбии и Кении. Принятие закона о СМИ-иноагентах — это не международные отношения, это внутреннее российское дело. Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы"

В ходе спора Захарова упрекнул журналиста в том, что он находится на экономическом форуме, а не ведет эфир на "Эхо Москвы", и предложила остановить дискуссию. Она также предложила Венедиктову стать инициатором начала борьбы против деятельности США, которая направлена на маркирование контента зарубежных СМИ.

Ранее Захарова опровергла сообщения об ограничении прав СМИ-иноагентов.

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