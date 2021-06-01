Захарова: в ЕС есть силы, которые осознают необходимость сотрудничать с РФ

По мнению представителя МИД РФ, в Евросоюзе "идет борьба".

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила в интервью журналисту Владимиру Соловьеву о том, что в Евросоюзе есть силы, которые осознают необходимость сотрудничать с Москвой. Такое заявление чиновница сделала в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube-канале.

Есть с одной стороны силы, которые делают все возможное и даже невозможное для того, чтобы поставить крест на наших отношениях, а есть силы, которые понимают, что мы сталкиваемся с одними и теми же вызовами и угрозами и что противостоять мы можем только вместе. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова прокомментировала заявления западных СМИ о том, что верховного представителя дипломатии Жозепа Борреля якобы унизили во время его визита в Москве. В МИД РФ заявили, что на самом деле переговоры с представителем Евросоюза прошли хорошо. Однако в прессе посчитали, что отношение России к Боррелю стало "пощечиной всему ЕС". С того момента состоялись физические переговоры, телефонные контакты по различным линиям с другими представителями Евросоюза.

В МИД высказались о скандале вокруг слежки США за Меркель.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE