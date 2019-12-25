Сергей Нарышкин призвал считать предательством продвижение санкций против РФ в США

Он заявил, что разведка следит за россиянами, которые продвигают санкции на территории США.

Служба внешней разведки (СВР) фиксирует россиян, которые приезжают в США и предлагают ввести санкции в отношении России. С таким заявлением в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" выступил директор СВР Сергей Нарышкин.

Он заявил, что "в семье не без урода", и что подобные предложения санкций должны считаться предательством.

Последний раунд санкций США против РФ был введен при администрации президента США Джо Байдена, в ответ на кибератаки и вмешательство в выборы.

Также Нарышкин счел возможным установить добрые отношения с США.