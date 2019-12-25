Нарышкин: Россия не намерена вмешиваться в выборы в США

Глава СВР рассказал, что Москва заинтересована в честных выборах президента США.

Сергей Нарышкин заявил, что Россия не намерена вмешиваться в выборы в США. Об этом глава Службы внешней разведки России рассказал во время пресс-конференции в ТАСС. Чиновник заметил, что Москва заинтересована в том, чтобы выборы в Америке состоялись в соответствии с требованиями международного права и законом. Это позволит снизить степень конфронтации внутри американского сообщества.

Два политических лагеря США слишком часто прибегают к очень нечестной пропаганде, хотя пропаганда чаще всего бывает нечестной. Чем больше степень противостояния между ними, тем в большей степени используют ложь и миф о якобы вмешательстве России в выборы, российской агрессии, российской угрозе Сергей Нарышкин, глава СВР России

Эксперт добавил, что американские выборы несут риски дестабилизации страны, но "дополнительная турбулентность" не нужна никому в мире. Нарышкин указал на то, что США являются ядерным государством.

Глава СВР назвал слова Навального об отравлении спецслужбами РФ "русофобской пропагандой".