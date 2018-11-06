Напряженное видео: Медвежонок карабкается по снежному склону к маме

Сообщается, что видео было снято в Магаданской области.

По сети разлетелось видео с маленьким медвежонком, которое разлетелось по интернету.

Сообщается, что данное видео было снято в Магаданской области. Медведица с маленьким медвежонком взбираются по крутому заснеженному склону. Медведица смогла добраться до вершины довольно быстро, а вот медвежонку пришлось туго. Он несколько раз соскальзывал вниз, но упорно карабкался наверх к маме. Медведица стоит наверху, ждет, переживает, но ничем не может помочь ему. В конце видео медвежонку все же удалось добраться, и медведи удалились в лес.

Пользователи сети ополчились на оператора дрона, который снимал видео, считая, что тот напугал медведей, и они могли погибнуть Также пользователи сети восхищаются упорством и отвагой маленького медведя.

Ранее Piter.TV публиковал видео перехватата Су-27 американского самолета-разведчика у границ России, а также видео с места трагедии в Кемеровской области, где на пожаре погибли 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет.

Видео: MDK